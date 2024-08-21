İtalya Merkez Bankası Başkanı Panette: Euro Bölgesi'nin ortak bütçeye ihtiyacı var

İtalya Merkez Bankası Başkanı Fabio Panetta, “Ekonomik ve parasal birliğin merkezi bir mali kapasite olmadan işleyebileceği fikri sadece bir yanılsamadır” dedi.

Panetta konuşmasında “ortak bir mali kapasite” olmadan 20 ülkeli blokta ekonomik yönetişimin dengesiz kalacağını söyledi ve büyük ölçekli stratejik yatırımlar yapılması çağrısında bulundu. 2010-2012 borç krizine yanıt olarak birçok Avrupa Birliği ülkesi tarafından benimsenen kemer sıkma politikalarının bir hata olduğunu savunan Panette, bunun “üye ülkeler arasında ekonomik ve siyasi kırılmalara” neden olduğunu söyledi.

Panetta, AB'de büyümeyi arttırmanın “vazgeçilmez” olduğunu söyledi ve son 20 yılda üretkenliğinin ve küresel üretimdeki payının ABD'ye kıyasla önemli ölçüde azaldığına dikkat çekti.