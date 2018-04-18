İtalya siyasi istikrarsızlıktan çıkış yolu arıyor

18 Nisan 2018

İtalya'da 4 Mart'ta yapılan genel seçimin sonucunda ortaya çıkan siyasi istikrarsızlığın aşılması için görüşmeler devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, merkez sağ ile sistem karşıtı sol görüşlü 5 Yıldız Hareketi (M5S) arasında hükümet kurma olasılığı olup olmadığını belirlemesi için Senato Başkanı Maria Elisabetta Alberti Casellati'yi görevlendirdi.

Roma'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yapılan görüşmede Cumhurbaşkanı Mattarella tarafından görevlendirilen Casellati'nin iki gün içinde siyasi partiler ile temaslarını tamamlayıp, hükümetin kurulma olasılığı olup olmadığı hakkındaki görüşünü cuma günü Cumhurbaşkanı'na ileteceği bildirildi.



Hükümet kurma çabalarından sonuç çıkmadı

Cumhurbaşkanı Mattarella, son iki hafta boyunca hükümet kurma görevini vereceği tarafı belirlemek için meclisteki siyasi partilerle birinci ve ikinci tur görüşmeler yapmıştı. Mattarella, görüşmelerin sonucunda siyasi tarafların hükümetin kurulmasına ilişkin herhangi bir gelişme kaydetmediğini dile getirmişti.

Luigi Di Maio liderliğindeki sistem karşıtı M5S seçimlerde yüzde 32,6 oy alarak mecliste en fazla milletvekiline sahip siyasi parti oldu.

Matteo Salvini'nin liderliğindeki aşırı sağcı Lig, eski Başbakan Silvio Berlusconi'nin merkez sağcı Forza Italia (Haydi İtalya) ve Giorgia Meloni'nin aşırı sağ görüşlü "İtalya'nın Kardeşleri" partilerinin oluşturduğu merkez sağ ittifakı ise toplamda yüzde 37 oy oranıyla seçimlerden birinci sırada çıktı.

M5S, Berlusconi'nin partisiyle "asla bir araya gelmeyeceğini" belirtmiş, "Lig'in merkez sağ ittifakından ayrılmasını, böylece M5S-Lig hükümetinin kurulabileceğini" bildirmişti. Lig ise, M5S'nin seçim ittifakı yaptığı partileri terk etmesi yönündeki teklifini kabul etmemiş, "ancak seçimin kazananı merkez sağ ittifakının içinde olduğu bir hükümetin kurulabileceğini" söylemişti.

Bu arada seçimde yüzde 18 oy alarak mecliste merkez sağ ittifakı ve M5S'nin ardından üçüncü sıraya gerileyen mevcut hükümetin büyük ortağı Demokrat Parti (PD) ise muhalefette kalacağını, koalisyon hükümetinde yer almayacağını açıklamıştı.

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Kaynak: AA