İtalya'da 'dijital göçebe' vizesi başladı

İtalya, dünyayı gezen profesyonellere kucak açtı. Uzun zamandır beklenen ve uzaktan çalışanları hedefleyen "dijital göçebe vizesi" yürürlüğe girdi.

Business Insider'da yer alan habere göre, İtalyan hükümeti, Avrupa'da bir süre yaşamak isteyen ancak AB ya da İsviçre vatandaşı olmayan ve yüksek vasıflara sahip kişileri "dijital göçebe" olarak tanımlamaya başladı.

İtalyan hükümeti'nin "dijital göçebe" vizesine göre, bu vize türünü alabilmek için bir şirketin çalışanı olarak uzaktan çalışıyor olmak ya da serbest meslek sahibi olarak bir şirketle işbirliği içinde olmak gerekiyor.

Ancak bu şartları yerine getirseniz bile, bavulunuzu ve dizüstü bilgisayarınızı alıp AB kentine gitmek o kadar kolay değil.

Peki kimler uygun? Nasıl başvurulacak?

Yasaya göre, vize başvurusunda bulunanların, sağlık ödemelerinden muaf olabilmeleri için sağlık katılım payının asgari seviyesinin üç katı yani yıllık yaklaşık 28 bin Euro kazanması gerekiyor.

Diğer şartlar arasında, kalış süreniz boyunca sağlık sigortası kapsamı, konaklama kanıtı ve adayların en az altı ay boyunca başka bir yerde uzaktan çalıştıklarını veya aynı süre boyunca dijital göçebe olduklarını göstermeleri gerekiyor.

4 Nisan itibariyle İtalya'nın dijital göçebe vizesi için başvurular kabul edilmeye başlandı.

Başvuru yapmak isteyenlerin ikamet ettikleri ülkedeki bir İtalyan konsolosluğundan şahsen randevu almaları gerekiyor.

Başvuru için, geçerli bir pasaport, çalışma belgesi, gelir belgesi, sağlık sigortası, İtalya'da konaklama belgesi ve sabıka kaydı belgesi gibi belgelerin olması gerekiyor.

Vizenin onaylanmasının ardından, permesso di soggiorno olarak da bilinen oturma iznine başvurmak için İtalya'ya varıldıktan itibaren sekiz gün süre veriliyor.

Bu şartları yerine getirseniz dahi, eğer son beş yıl içinde bir suçtan hüküm giydiyseniz vizeniz reddedilebilir. Ancak "dijital göçebe vizesi" sadece bir yıl için geçerli olsa da, yenilenebilir ve aileniz de dahil edilebilir.