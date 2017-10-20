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İtalya'da ekonomik büyüme hızlandı

İtalya Merkez Bankası, ülke ekonomisinde ekonomik büyümenin 3. çeyrekte hızlandığını bildirdi.

İtalya'da ekonomik büyüme hızlandı
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İtalya Merkez Bankası, Ülke'nin ekonomik büyümesinin yurt içi talep ve güçlü hizmet sektörünün etkisiyle 3. çeyrekte hızlandığını bildirdi.

Banka, 2017 3. çeyrekte GSYH'nın 2. çeyreğe göre yüzde 0,5 büyüdüğünü tahmin etti. 2. çeyrekte büyüme yüzde 0,3 olmuştu.

İtalya Ulusal İstatistik Enstitüsü (ISTAT) 3. çeyrek GSYH verisini 14 Kasım'da açıklayacak.

İtalya MB, 2017 yılının tamamında GSYH'nın yüzde 1,5 civarında büyümesini bekliyor.

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