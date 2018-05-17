İtalya'da hükümet için anlaşma sağlandı

17 Mayıs 2018

İtalya'da 4 Mart'ta yapılan genel seçimlerden 2,5 ay sonra koalisyon konusunda anlaşma sağlandı.

Leauge ve 5 Yıldız Hareketi partilerinin koalisyon programı üzerinde anlaştığı belirtildi. 5 Yıldız Hareketi'nden bir kaynak, partinin lideri Luigi Di Maio ile League Başkanı Matteo Salvini'nin başbakanın kim olacağı konusuda görüşmelere devam ettiğini söyledi.

Koalisyon programı taslağında, gelir vergisi oranının kişiler ve kurumlar için yüzde 15’e düşürülmesi planı da yer alıyor. Taslakta İtalya'nın AB'den çıkışına ya da euro dışında başka bir para birimi kullanmasına yönelik herhangi bir ifade yer almadığı da belirtildi.

Leauge ve 5 Yıldız Hareketi, AB'ye mesafeli iki parti olarak tanınıyor.

Koalisyon görüşmeleri, Avrupa piyasalarını da etkiledi

Bu arada İtalya'nın borçlanma maliyetleri, koalisyon görüşmelerinde ortaya çıkan hükümetin maliye politikası hakkındaki endişelerle yükselişini sürdürdü. İtalya'nın 10 yıl vadeli devlet tahvilinin getirisi üç ayın yeni zirvesi olan yüzde 2.18'i gördü.

Hafta başında 130 baz puan civarında bulunan İtalya ile Almanya'nın 10 yıl vadeli devlet tahvilleri arasındaki getiri farkı da 156 baz puana yükseldi.

İtalya'nın borçlanma maliyetlerindeki artış Portekiz gibi benzer durumdaki diğer euro bölgesi ülkelerinin borçlanma maliyetlerinin de yükselmesine yol açıyor.

İtalya'da koalisyon hükümeti kurmak için müzakereler yürüten 5 Yıldız Hareketi ile aşırı sağcı parti Avrupa piyasalarda dalgalanma yaratıyor. İki partinin ortak bir politika programı için yürüttüğü müzakerelerde ortaya çıkan ve Reuters tarafından görülen taslağa göre Avrupa Birliği mali kurallarını çiğneyecek bazı düzenlemeler yapılması öngörülüyor. Bunların arasında vergi indirimleri, yoksullar için sosyal güvenlik ödemelerinin artırılması ve seçmen arasında kabul görmeyen emeklilik sistemi reformundan vazgeçilmesi yer alıyor.

Bundan önceki taslak programda İtalya'nın bazı borçlarının silinmesi de yer alıyordu.

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