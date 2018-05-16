İtalya, 'ECB'den 250 milyar euroluk af' iddiasını yalanladı

16 Mayıs 2018

İtalya'da mart ayında düzenlenen seçimler sonrasında hükümet kurma görüşmeleri yürüten Leauge ve 5 Yıldız Hareketi'nin Avrupa Merkez Bankası'ndan (ECB) ülkenin 250 milyar euroluk borcunu affetmesini isteme kararı aldığı iddia edildi.

Aşırı sağcı Leauge partisini ekonomi sözcüsü Claudio Borgi ise, ECB'nin İtalya'nın 250 milyar euro borcunu silmesi planının hiçbir zaman resmi bir hükümet programı taslağında yer almadığını söyledi.

Borghi, "Borcun iptal edilmesi talebi hiçbir hükümet programı taslağında yer almadı. Bizim önerdiğimiz, AB İstikrar Paktı çerçevesinde yapılan borç/GSYH oranı hesaplamasına ECB'nin parasal genişleme programı çerçevesinde aldığı borçlanma kağıtlarının dahil edilmemesi" diye konuştu.

Reuters'ın haberinde, koalisyon programı taslağına göre iki partinin İtalya'nın AB bütçesine katkısının yeniden müzakere edilmesini istediği kaydedildi. Taslakta ayrıca Rusya'ya yaptırımların sona ermesi ve 2011'de yükseltilen emeklilik yaşının aşağı çekilmesinin de yer aldığı belirtiliyor.

İtalya, Yunanistan'dan sonra Euro Bölgesi'nin en yüksek borca sahip ülkesi konumunda.

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