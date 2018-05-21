"İtalya'da kurulacak yeni hükümet tedirginlik yaratıyor"

21 Mayıs 2018

Avrupa Merkez Bankası (ECB) üyesi ve Avusturya Merkez Bankası Başkanı Ewald Nowotny, İtalya'da 5 Yıldız Hareketi ve Lig partisi tarafından oluşturulması beklenen yeni hükümetin potansiyel politika değişikliklerinin tedirginlik yarattığını, ancak kurulacak hükümetin söylemlerini uygulamaya geçirip geçirmeyeceğini izlemek gerektiğini söyledi.

"Hükümetin politika söylemleri çok fazla tedirginlik yaratıyor, ancak diğer taraftan olacakları beklememiz gerekli. Uygulayacakları tedbirlerin etkilerini, gerçekten ortaya ne koyacaklarını henüz görmedik" diye konuşan Nowotny, "Uygulamada, bugün gazetelerde yazandan daha

akıllıca bir yaklaşım olacağını umuyorum" dedi.

Hukuk profesörü, yeni başbakan olabilir

Öte yandan İtalya'da gözler, koalisyon hükümeti kurmak için anlaşan 5 Yıldız Hareketi ve Lig partisinin kimi başbakan adayı olarak göstereceklerine çevrildi.

5 Yıldız Hareketi lideri Luigi Di Maio ve Lig partisi lideri Matteo Salvini, yeni Başbakan'ın iki partinin de üyesi olmayan bir isim olması üzerinde anlaşmışlardı. Di Maio ve Salvini'nin seçtikleri ismi bugün Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'ya bildirmeleri bekleniyor.

İtalyan basınının iddiasına göre Di Maio ve Salvini, başbakan olarak kamuoyunda pek tanınmayan bir hukuk profesörünü aday göstermeye hazırlanıyorlar. Di Maio ve Salvini'nin aday göstermeyi düşürdükleri 54 yaşındaki Guisehhe Conte, İtalya'nın güneydoğusundaki Apulia bölgesinden.

La Sapienza Üniversitesi mezunu Conte, Yale, Sorbonnne, Cambridge ve New York Üniversitesi'nde görev yapmış.

İtalya'da yeni hükümet listesi hazır