İtalya'dan iklim krizinden etkilenen ülkelere yönelik fona 100 milyon avroluk katkı

Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Dubai kentinde gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28'inci Taraflar Konferansı’na (COP28) katılan Meloni, burada yaptığı konuşmada, "Herkes için gıda güvenliği, dış politikamızın stratejik önceliklerinden biridir." dedi. Meloni, bu nedenle İtalyan hükümeti olarak gündeme getirdikleri Afrika'ya yönelik kalkınma hamlesi Mattei planında da ağırlığı tarım sektörüne verdiklerini anlattı.

COP28'de dün açıklanan genellikle iklim krizlerinden en çok etkilenenler olmak üzere dünyanın en fakir ve en savunmasız ülkelerine yapılan yardımları kapsayan "Kayıp ve Zarar Fonu"na işaret eden Meloni, "İtalya olarak 100 milyon avro katkıda bulunacağız." diye konuştu.

Sentetik gıda konusuna da değinen Meloni, "Zenginlerin doğal gıdaları, fakirlerin ise sentetik gıdaları yiyebildiği bir dünyaya doğru gitmek istemiyorum. Görmek istediğim dünya bu değil." ifadesini kullandı.

Başbakan Meloni, COP28 çerçevesinde yaptığı başka bir konuşmada da iklim konusunda atılan adımların yetersiz kalmasının iklim değişikliğinin etkilerini artırmakla kalmadığını, aynı zamanda kaynak kıtlığı konusunda gerilimleri artırdığını, sürdürülebilir kalkınmaya yönelik ilerlemeyi de engellediğini kaydetti.