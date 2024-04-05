İzlanda Başbakanı Katrín Jakobsdóttir'den istifa kararı

İzlanda'nın kamu yayıncısı RUV ve günlük gazetesi Morgunbladid, Başbakan Katrín Jakobsdóttir'in bugün yaptığı açıklamayla görevinden istifa edeceğini duyurduğunu ve cumhurbaşkanlığı için aday olacağını bildirdi. 2017 yılından bu yana İzlanda Başbakanı olan Jakobsdóttir'in halefinin kim olacağı ise netlik kazanmadı.

Reuters haber ajansının aktardığına göre, Başbakan Jakobsdóttir, video mesajında, "İzlanda Başbakanlığı görevinden ayrılma isteğimi bildirmeye ve gelecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmaya karar verdim" ifadelerini kullandı.

Seçimler 1 haziran'da

Avrupa'nın kuzeyinde yer alan ülkede cumhurbaşkanlığı seçimleri 1 Haziran 2024'te yapılacak. İzlanda'da kamusal politika yapma görevi bulunmayan cumhurbaşkanı, çoğunlukla sembolik ve törensel bir görev yürütüyor. Yaklaşık 400 bin nüfusu bulunan ada ülkesi, son dönemde art arda yaşanan yanardağı patlamaları ile dünya gündemine gelmişti. Binlerce kişinin bu sebeple tahliye edilmek durumunda kaldığı İzlanda'da bu durum halihazırda yüksek olan enflasyon ve faizler üzerinde ek bir baskı oluşturmuştu.

Katrín Jakobsdóttir, 2009-2013 yılları arasında Jóhanna Sigurðardóttir hükümetinde İzlanda Eğitim, Bilim ve Kültür Bakanı olarak görev yapmıştı. 24 Şubat 2013 tarihinden itibaren Sol Yeşil Hareket partisinin genel başkanlığını yürüten Jakobsdóttir, 2017 seçimlerde partisinin ikinci büyük parti olması ve koalisyonun en büyük partisi konumunda olması ile birlikte 30 Kasım 2017 tarihi itibarıyla başbakan olmuştu.