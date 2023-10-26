İzlanda Başbakanı'ndan "Kadınlar günü" grevi

Emre ERGÜL

Atlas Okyanusu’ndaki ada Avrupa ülkesi İzlanda, salı günü tarihi bir “iş bırakma” eylemine ev sahipliği yaptı. Başbakan Katrin Jakobsdóttir, ücret ayrımcılığına ve cinsiyete dayalı şiddete karşı ulusal bir gösteride ülke çapındaki kadınlara katıldı ve protesto amacıyla salı günü greve gitti. Ülkesindeki kadın ve erkek çalışanlar arasında yüzde 10’luk bir maaş farkı olduğunu belirten Başbakan, “Bu kabul edilemez.

Ben bugün çalışmayacağım, umarım kabinedeki kadın bakanlar da beni takip eder” diyerek, salı günü iş bıraktı. Jakobsdóttir şöyle devam etti: "Henüz tam toplumsal cinsiyet eşitliği hedeflerimize ulaşmadık ve hâlâ 2023'te kabul edilemez olan cinsiyete dayalı ücret farkıyla mücadele ediyoruz.”

24 Ekim’de 350 bin nüfuslu ada ülkesinde binlerce kadın, “Kvennafri” (İzlandaca “Kadınlar günü izni” demek) dedi. Aslında bu protesto, 48 yıl önce, 24 Ekim 1975’te İzlanda’daki kadınların yüzde 90’ının katıldığı bir protestoya atıftı...

O dönem, binlerce kadın, işten ve ev işlerinden bir gün izin aldı. Ulusal grev, parlamentonun bir sonraki yıl eşit ücret yasası çıkarması da dahil olmak üzere cinsiyet eşitliğini ilerleten tarihi değişikliklere yol açtı. 1980 yılında İzlanda, dünyada bir kadını devlet başkanı seçen ilk ülke oldu.

Salı günkü grev hakkında İzlanda Kamu Çalışanları Federasyonu Başkanı Sonja Yr Porbergssdottir, The Independent'a şöyle konuştu: "Tüm büyük sektörlerden işçiler katılıyor: Öğretmenler, sağlık, hizmet, finans, bakım ve enerji çalışanları vb."

Grevden en çok kadınların işgücünün çoğunluğunu oluşturduğu sağlık ve eğitim gibi sektörler etkilendi. İzlanda Öğretmenler Birliği'ne göre, tüm anaokulu öğretmenlerinin yüzde 94’ü kadın...

Ülkenin en büyük hastanesi olan İzlanda Ulusal Üniversite Hastanesi'ndeki çalışanların ise yüzde 80'i kadın… İzlanda Devlet Başkanı Gudni Johannesson de destek verdi: "İzlanda'da kadınlar, 1975'teki meşhur #kadınlargünü izninden bu yana 7'nci kez grev yapıyor.

Onların eşitlik için yaptıkları aktivizm İzlanda toplumunu daha iyiye doğru değiştirdi ve bugün de değiştirmeye devam ediyor." İzlanda Dışişleri Bakanlığı da bir tweet'te şunları söyledi: "Bugün, 1975'ten bu yana ilk tam gün kadın grevi olayını tekrarlıyoruz; bu, İzlandalı kadınların yüzde 90'ının hem iş hem de ev görevlerinden izin aldığı ve bu durumun hayati önem taşıdığı güne işaret ediyor. Bir ülkenin dünyanın seçilmiş ilk kadın başkanını da içeren bir değişim.”