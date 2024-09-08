Janet Yellen: Enflasyonu bu kadar anlamlı bir şekilde düşürebilmek inanılmaz oldu

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ABD ekonomisinin durumu hakkında endişeleri yatıştırmaya çalışarak, “Kırmızı ışıkların yandığını görmüyorum” ifadesini kullandı. Yellen, "Enflasyonu bu kadar anlamlı bir şekilde düşürebilmek gerçekten inanılmaz oldu. Çoğu insanın yumuşak iniş dediği şey bu" dedi.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ekonomideki son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Austin’de düzenlenen Texas Tribune Festivali’nde konuşan Yellen, “İşe alımlar ve açık iş pozisyonları açısından daha az bir hareketlilik görüyoruz ancak anlamlı bir işten çıkarma gözlemlemiyoruz. İstihdam tarafında aşağı yönlü risklere dikkat ediyorum ancak gördüğümüz ve görmeye devam edeceğimizi umduğum şey, iyi ve sağlam bir ekonomi" dedi.

CNBC-e’de yer alan habere göre Yellen, istihdamdaki büyümenin ABD'nin Covid-19 pandemisinden sonra yeniden açıldığı zamandaki 'işe alım çılgınlığına' kıyasla yavaşladığını ancak ekonominin toparlanmanın derinliklerinde olduğunu ve temelde tam istihdamda faaliyet gösterdiğini söyledi.

Ekonominin durumu hakkında endişeleri yatıştırmaya çalışan Yellen, “Kırmızı ışıkların yandığını görmüyorum” dedi.

“Gerçekten inanılmaz oldu”

İşgücü verileri, ABD Merkez Bankası'nın faiz oranlarını enflasyonu kontrol altına almak için artırıp ardından ekonomi resesyona girmeden önce faiz indirimleri yaparak “yumuşak iniş” sağlayıp sağlayamayacağına dair endişeleri artırdı. Fed'in bu ay faiz oranlarını düşürmesine kesin gözüyle bekleniyor.

ABD’nin bu yolda olduğunu belirten Yellen "Enflasyonu bu kadar anlamlı bir şekilde düşürebilmek gerçekten inanılmaz oldu. Çoğu insanın yumuşak iniş dediği şey bu" dedi.