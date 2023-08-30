Japon alım heyeti Türk kuru meyve ihracatçılarıyla buluştu

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), kuru meyve sektörüne yönelik olarak Japonya'dan alım heyeti organizasyonu düzenledi.

EİB'den yapılan açıklamaya göre, Ticaret Bakanlığı kanalıyla gerçekleştirilen organizasyon, 24-25 Ağustos'ta gerçekleştirildi.

Japonya'nın önde gelen firmalarının davet edildiği alım heyeti programının birinci gününde, 4 Japon firmasının temsilcileriyle kuru meyve sektöründen 14 ihracatçı firma arasında 60'a yakın ikili iş görüşmesi sağlandı.

Japonya'ya yapılan ihracatta yüzde 5'lik artış

İkinci gün ihracatçı firmaların tesislerine ziyaretler yapıldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık, bu yılın 7 ayında Japonya'ya yüzde 5 artışla 349 milyon dolarlık ihracat yapıldığını ifade etti. Işık, şunları kaydetti:

"Kuru meyve Japonya pazarında güçlü olduğumuz sektörlerden biri. 2022/23 sezonu 1 Eylül 2022 tarihinde başlayan çekirdeksiz kuru üzüm ihracatımız Japonya'ya, miktar bazında yüzde 34 değer bazında yüzde 33 artışla 17 milyon dolar olarak gerçekleşti, 7 Ekim 2022-19 Ağustos 2023 tarihine kadar geçen süreçte Japonya'ya miktar bazında yüzde 6 ivmeyle 9,8 milyon dolarlık kuru incir ihracatı yaptık. 1 Ağustos 2022-31 Temmuz 2023 tarihlerinde kuru kayısıda ise miktar bazında yüzde 8 değer bazında yüzde 28 artışla 3 milyon dolarlık ihracatımız var."

Ege Bölgesi'nden Japonya'ya yapılan ihracatın yüzde 97'sini tarım ürünlerinin oluşturduğunu belirten Işık, Ticaret Bakanlığının Uzak Pazarlarda Büyüme Stratejisi doğrultusunda Japonya ile bağları daha da kuvvetlendirmek istediklerini vurguladı.