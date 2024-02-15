Japonya ekonomisi resesyona girdi
Japonya ekonomisi, 2023'ün sonunda beklenmedik bir şekilde daralarak resesyona girdi. Ekonomistler ülkede yüzde 1,1 oranında büyüme bekliyordu.
Japonya Kabine Ofisi'nin Perşembe günü yayımladığı verilere göre; gayrisafi yurtiçi hasıla, bir önceki çeyrekte revize edilen yüzde 3,3'lük daralmanın ardından geçen yılın son üç ayında yıllık bazda yüzde 0,4 oranında küçüldü.
Ancak ekonomistler yüzde 1,1 oranında büyüme bekliyordu.
Veriler ayrıca Japonya ekonomisinin geçen yıl dolar bazında dünyanın en büyük dördüncü ekonomisi konumuna gerilediğini teyit etti. Almanya şu anda dünyanın en büyük üçüncü ekonomisine sahip.