Japonya ekonomisi resesyona girdi

Japonya Kabine Ofisi'nin Perşembe günü yayımladığı verilere göre; gayrisafi yurtiçi hasıla, bir önceki çeyrekte revize edilen yüzde 3,3'lük daralmanın ardından geçen yılın son üç ayında yıllık bazda yüzde 0,4 oranında küçüldü.

Ancak ekonomistler yüzde 1,1 oranında büyüme bekliyordu.

Veriler ayrıca Japonya ekonomisinin geçen yıl dolar bazında dünyanın en büyük dördüncü ekonomisi konumuna gerilediğini teyit etti. Almanya şu anda dünyanın en büyük üçüncü ekonomisine sahip.