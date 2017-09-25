Japonya erken seçime gidiyor
Japonya Başbakanı 28 Eylül'de parlamentonun alt kanadını feshedecek.
Japonya Başbakanı Shinzo Abe'nin, perşembe günü yapılacak olağanüstü parlamento toplantısında meclisin alt kanadını feshetmeyi planladığı bildiriliyor.
Abe'nin lideri olduğu Liberal Demokratik Parti'nin önde gelen bir milletvekilinin verdiği bilgiye göre bu adım, alt meclis için yapılacak bir erken seçime hazırlık olacak.
Parlamentonun olağanüstü toplantısı perşembe günü başlayacak. Milletvekili, Abe'nin kararını partisinin yönetim kurulu üyelerine bugün açıkladığını söyledi.
Alt meclis için erken seçimin 22 Ekim'de yapılması mümkün.