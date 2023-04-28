Japonya Merkez Bankası’ndan para politikasını gözden geçirme kararı
Japonya Merkez Bankası (BOJ) aşırı gevşek para politikasını muhafaza etti ancak para politikasını kapsamlı şekilde gözden geçireceğini duyurarak yeni başkan Kazuo Ueda'nın geçmiş başkanın uygulamaya aldığı kapsamlı ekonomiye destek programını kademeli olarak sonlandırmasının temelini attı.
Haber Merkezi
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BOJ, beklentilere paralel şekilde tahvil getirilerine yönelik kontrol politikasında değişikliğe gitmedi. Bu politika kısa vadeli faiz oranını -%0.1 seviyesinde ve 10 yıllık Devlet tahvillerinin getirisini sıfıra yakın tutuyor.
Faiz kararı sonrası yen dolar karşısında yaklaşık %0.6 düşüşle 134.87 dolar ile bir haftanın dip seviyesine geriledi.