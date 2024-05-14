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Japonya’da 7 araç birbirine girdi: 3 ölü, 2 yaralı

Japonya’da 4 kamyon ve 3 otomobilin karıştığı zincirleme kaza sonucu 4 araç alevlere teslim olurken, 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişinin yaralandı.

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Japonya'nın Saitama eyaleti facia gibi bir zincirleme kazaya sahne oldu. Toda şehrindeki Shuto Otoyolu’nda seyir halindeki 4 kamyon ve 3 otomobil yerel saatle 07.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı.

Kazanın ardından 3 otomobil ve 1 kamyonda yangın çıkarken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Alevleri çok geçmeden söndüren ekipler, yanan araçlarda mahsur kalan 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

İHA'da yer alan habere göre, kamyonuyla diğer araçlara çarparak kazaya neden olduğu değerlendirilen 1 sürücü olay yerinde gözaltına alındı.

Kaza nedeniyle geçici olarak trafiğe kapatılan otoyolda uzun araç kuyrukları oluşurken, olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.

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