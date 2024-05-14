Prof. Dr. Hakan Kara'dan Türkiye'nin CDS primiyle ilgili dikkat çeken tahmin: Zor ama imkânsız değil

Türkiye'nin beş yıllık kredi risk primi (CDS) geçen hafta itibarıyla 284,9 baz puan ile 2 Ocak’tan bu yana görülen en düşük seviyeye gerilemişti.

Akademisyen Prof. Dr. Hakan Kara, X (Twitter) hesabından Türkiye’nin CDS’inin kaça düşebileceğine yönelik değerlendirme yaptı.

Eski Merkez Bankası Başekonomisti Prof. Dr. Kara, döviz rezervlerinin artıya geçilmesi, kur korumalı mevduatın (KKM) eritilmesi ve enflasyonun yüzde 20’nin altına inmesi halinde Türkiye’nin kredi risk priminin 160 seviyelerine inebileceğini ifade etti.

Prof. Dr. Kara, CDS’in 280 seviyesinden 160’lara inmesi için “Zor ama imkânsız değil” değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye’nin risk primi 2022 yılında 885 seviyesine yükselmişti ve 2003’ten o tarihe kadar en yüksek noktaya ulaşmıştı.

CDS nedir?

Türkçede kredi risk primi veya kredi temerrüt takası olarak kullanılan CDS (Credit Default Swap) aslında bir çeşit sigortalama işlemi olarak tanımlanabilir.

Herhangi bir ülke hazinesine ya da şirketine borç verirken o borcun geri ödenmemesi ihtimaline karşı aldığınız sigorta poliçesine CDS deniyor ve genellikle over-the-counter (OTC) yani herhangi bir borsa düzenlemesine tabi olmayan tezgahüstü piyasalarda işlem görüyor.

CDS primi nasıl hesaplanıyor?

Ülkelerin dış borçlanmalarına karşı CDS'leri genelde büyük uluslararası yatırım bankaları sağlıyor ve o ülkelerin borcunu çevirememesi halinde ödemeyi bu banka üstlenmiş oluyor. Bu bankalar da söz konusu ülkenin geri ödeme yeteneğini, makroekonomik koşullarını inceleyerek bir risk oranı belirliyor.

Bu oran belirlenirken uluslararası derecelendirme kuruluşlarının verdiği notlar önemli bir rol oynasa da bunun dışında da bir çok faktör göz önünde bulunduruluyor.

Ekonomisi sağlam ve geri ödeme sorunu yaşamayacağı düşünülen ülkelerin risk primi düşük olurken geri ödemekte sorun yaşayacağı düşünülen ülkelerin risk primi yüksek bir orandan belirleniyor.