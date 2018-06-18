Japonya'da deprem: Ölü ve yaralılar var

18 Haziran 2018

Japonya Meteoroloji Kurumu, Osaka şehri yakınlarında 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Depremin kentin kuzeyinde, yerin 13 kilometre derinliğinde kaydedildiği belirtildi.

Ulusal Afet Ajansı da ilk belirlemelere göre 3 kişinin öldüğünü, yaklaşık 100 kişinin yaralandığını duyurdu.

Çok sayıda binada yangın çıkmasına, yollarda çatlak oluşmasına ve ana su hatlarının hasar görmesine neden olan depremin ardından bölgede tsunami alarmı verilmedi.

Depremin ardından uçak ve tren seferleri askıya alındı.

Osaka yakınlarındaki Mihama, Takahama ve Ohi nükleer santrallerinde herhangi bir hasar olmadığı kaydedildi.

Guatemala'da 5,6 büyüklüğünde deprem

Guatemala'da da 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), merkez üssü Escuintla kentindeki Guanagazapa ilçesi olan 5,6 büyüklüğündeki depremin 99 kilometre derinlikte kaydedildiğini açıkladı.

Ulusal Afet Ajansı'ndan yapılan açıklamada, depremde can ya da mal kaybının olmadığı ifade edildi.

İki hafta önce Fuego Yanardağı'nda meydana gelen patlamalarda 114 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA