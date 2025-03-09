Japonya'da iş gücü krizi: Tam zamanlı personel açığı rekor seviyede

Japonya'da yapılan bir ankete göre, Covid-19 salgınından bu yana tam zamanlı çalışan açığı en yüksek seviyeye çıktı. Kyodo Ajansı'nın haberine göre, kredi araştırma şirketi Teikoku Databank, Ocak ayında özel sektörden yaklaşık 11 bin şirketin katılımıyla bir anket gerçekleştirdi. Sonuçlara göre, firmaların yüzde 53,4'ü tam zamanlı çalışan ihtiyacı duyduğunu belirtti. Bu oran, salgın sonrası en yüksek seviyeye ulaştı.

En fazla istihdam açığı bilişim hizmetleri ve inşaat sektörlerinde yaşanırken, firmaların yüzde 30,6'sının yarı zamanlı çalışan eksikliğiyle karşı karşıya olduğu tespit edildi.

İflas eden şirketler 2024'te rekor seviyeye ulaştı

Ayrıca, çalışan açığı bildiren şirketlerin yaklaşık yüzde 68,1'inin Nisan itibarıyla tam zamanlı personelin maaşlarını artırmayı planladığı ifade edildi. Anket sonuçları, çalışan yetersizliği nedeniyle iflas eden şirketlerin sayısının 2024 yılında rekor seviyeye ulaştığını da ortaya koydu.