Japonya'daki Şanşan Tayfunu'nda ölü sayısı 6'ya yaralı sayısı 120'ye yükseldi

Japonya Meteoroloji Ajansı'ndan (JMA) yapılan açıklamada, tayfun sırasında ülkenin bazı bölgelerinde 48 saat içinde metrekareye 400 milimetre yağış düştüğüne işaret edildi.

Ülke genelinde pek çok bölgede sel ve heyelan riskinin devam ettiği belirtilirken, vatandaşlar tetikte olmaya çağırıldı. Ülkenin bazı bölgelerinde tayfun nedeniyle tren seferleri askıya alınırken, pek çok uçuş da iptal edildi.

JMA, 28 Ağustos'ta Şanşan Tayfunu nedeniyle Kagoşima bölgesi için acil durum uyarısı yayınlamış, tayfunun saatteki hızının 250 kilometreye ulaşacağının tahmin edildiğini duyurmuştu.