Japonya'dan Tayvan için “yeni Ukrayna olabilir” uyarısı

G7 ülkeleri liderlerine çağrı yapan Japonya Başbakanı Fumio Kishida, “Yarın bir gün Asya’nın doğusu Ukrayna olabilir” dedi ve ekledi: “Japonya’nın etrafındaki mevcut durum, Doğu Çin ve Güney Çin Denizi’ndeki statükonun değiştirilme çabalarından dolayı gittikçe sertleşiyor.”

Geçtiğimiz Ağustos, Çin’in Tayvan tatbikatı çerçevesinde fırlattığı 5 füze, Japon denizlerine düşmüştü.

Öte yandan Belarus Savunma Bakanlığı, Rusya ile ortak askeri uçuş tatbikatının başladığını duyurdu. Bakanlık, Belarus Silahlı Kuvvetleri ile Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin ortak bölgesel güç havacılık birimlerinin ortak uçuş taktik tatbikatının dün başladığını bildirdi.

Rusya tarafından hava ve uzay kuvvetlerinden bir oluşumun tatbikata katıldığı kaydedilen açıklamada, “Tatbikatın temel amacı muharebe eğitim görevinin ortak performansında operasyonel uyumluluğu sağlamak” ifadesi kullanıldı.

Havadan keşif, sınır boyunca hava sahasında ortak devriye, birlikler için hava desteği, taktik hava indirme birliklerinin intikali, yaralı tahliyesi ve yük teslimi konularına yönelik tatbikat yapıldığı bildirilen açıklamada, Belarus Hava Kuvvetleri’nin bütün üsleri ve poligonlarının kullanıldığı tatbikatta, Belarus hava savunma sistemleri birliğinin görev yaptığı aktarıldı.

Rus lider Vladimir Putin ve Belarus lideri Aleksandr Lukaşenko, iki ülke sınırlarında gerilimin artması gerekçesiyle ekim ayında iki ülkenin askeri birliklerinden oluşan ortak bölgesel güç oluşturmuştu. Belarus Savunma Bakanlığı, 6 Ocak’ta Rusya-Belarus ortak bölgesel gücünün savunma görevine hazır olduğunu açıklamış, gelecekte ortak bölgesel askeri birliklerin mükemmelleştirilmesine yönelik çalışmaların süreceğini duyurmuştu.

Tatbikat 1 Şubat›a kadar devam edecek.