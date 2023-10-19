Japonya'nın ihracatı toparlandı, ithalatı düştü

Japonya Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, Japonya'nın ihracatı Eylül ayında otomobil ve otomobil parçaları sevkiyatındaki büyümenin öncülüğünde toparlandı.

İhracat bir önceki yıla göre yüzde 4,3 artarak Temmuz ve Ağustos aylarındaki düşüşü tersine çevirdi. Ekonomistler ihracatın yüzde 3,0-4,5 aralığında artmasını bekliyorlardı.

Otomobil ve çelik ürünleri ithalatı etkiledi

ABD ve AB'ye yapılan ihracat, sırasıyla %13,0 ve %12,9 oranında artarak bölgesel destinasyonlardaki büyümeye öncülük etti. Artışta otomobil ve çelik gibi ürünlerin sevkiyatı etkili oldu.

Ancak, yarı iletkenlerin sevkiyatındaki düşüş Çin ve Asya'ya yapılan ihracatın sırasıyla %6,2 ve %4,3 oranında gerilemesine yol açtı.

İthalat, ham petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz gibi ürünlere olan talebin azalması nedeniyle %16,3 oranında düşüş gösterdi.

Eylül ayında ticaret dengesi 62,4 milyar yuan (417 milyon dolar) fazla verdi.