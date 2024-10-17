Japonya'nın yeni başbakanı İşiba'dan tartışmalı Yasukuni Tapınağı'na bağış

Japonya'nın yeni Başbakanı İşiba Şigeru, Tokyo'daki tartışmalı Yasukuni Tapınağı'na törensel bir bağış yaparak diplomatik tartışmalara yol açtı. Kyodo ajansının haberine göre, sonbahar festivali dolayısıyla Başbakan İşiba'nın makamı adına tapınağa, saksıda "kutsal Masakaki çiçeği" gönderildi. Ancak İşiba'nın tapınağı ziyaret etmeyeceği belirtildi.

Japonya'daki Yasukuni Tapınağı, İkinci Dünya Savaşı'nda ölen 2,5 milyon kişiyi onurlandırmak için inşa edilmiş olsa da, buraya "kutsal" olarak kabul edilen 14 savaş suçlusunun eklenmesi, özellikle komşu ülkeler tarafından eleştiriliyor.

Güney Kore, Başbakan İşiba'nın tapınağa yaptığı bağışa sert tepki gösterdi. Güney Kore Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğünden yapılan açıklamada, bu bağışın Japonya'nın geçmişteki saldırganlığını yücelttiği ve savaş suçlularını kutsadığı iddia edilerek, Japonya'nın yeni hükümetinin tarihle dürüstçe yüzleşmesi gerektiği vurgulandı.

Sonbahar Festivali ve Abe’nin ziyareti

Japonya'nın son başbakanlarından Abe Şinzo, 2013 yılında Yasukuni tapınağını ziyaret etmiş, bu ziyaret komşu ülkeler Çin ve Güney Kore'nin tepkilerine neden olmuştu. Abe'nin bu ziyareti, bölgedeki tarihi gerilimleri yeniden alevlendirmişti.

Tapınak, savaşta ölenlerin anılması amacıyla yıl boyunca birçok festivalde ziyaretçi çekiyor. Ancak tapınağın 1978'de bazı savaş suçlularını "kutsal" olarak kabul etmesi, onu Japonya'nın geçmiş militarizminin bir sembolü haline getirdi.

Japonya'da önceki Başbakan Kişida Fumio, bir siyasi bağış skandalının ardından istifa etmiş ve 1 Ekim'de Liberal Demokrat Parti'nin (LDP) yeni lideri seçilen İşiba, Japonya'nın 102. başbakanı olmuştu.