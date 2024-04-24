Jens Stoltenberg: Moskova geleceğini Pekin'e ipotek ediyor

ATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Polonya'ya yaptıkları ziyarette ortak basın toplantısı düzenledi.

Rusya, Kuzey Kore ve Çin'in İngiltere'ye yönelik tehditleri olduğunu söyleyen Rishi Sunak, "bu ülkelerin giderek daha iddialı oldukları fakat tehlikenin de abartılmaması gerektiği" belirtti.

"Savaşın eşiğinde değiliz, bunu istemiyoruz da" diyen Sunak, büyüyen tehditleri caydırmak için şimdi daha fazla adım atacaklarını ifade etti.

"Savunma harcamalarımızı GSYHİ'nin yüzde 2,5'e yükselteceğiz"

Sunak, "Savunma harcamalarını 2030’a kadar gayri safi yurt içi hasılanın (GSYİH) yüzde 2,5'i gibi yeni bir temel seviyeye yükselteceğiz" dedi.

Bu taahhüdün gelecek 6 yıl içinde savunma harcamaları için 75 milyar sterlinlik ek finansman anlamına geldiğine aktaran Sunak, "Ne harcayacağımıza, ne zaman harcayacağımıza ve nasıl ödeyeceğimize dair net planımız var. Bu, İngiltere'yi Avrupa'nın açık ara en büyük, NATO'nun ise ikinci büyük savunma gücü haline getirecek bir plan" diye konuştu.

Stoltenberg: Otoriter güçler giderek daha fazla aynı hizaya geliyor

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg de konuşmasında Ukrayna'da süren savaşın, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa'da yaşanan en büyük çatışma olduğuna dikkati çekti.

Stoltenberg, "Bugün vereceğimiz kararların gelecek nesiller için sonuçları olacaktır. Tereddüt etmemeliyiz. Daha tehlikeli bir dünyada yaşıyoruz. Otoriter güçler giderek daha fazla aynı hizaya geliyor. Rusya sürdürdüğü savaşta Çin, İran ve Kuzey Kore'den destek alıyor" dedi.

İran'ın, Rusya'ya insansız hava araçları ve mühimmat, Kuzey Kore'nin de Rusya'ya mühimmat sağladığını söyleyen Stoltenberg, "Bunun karşılığında da Moskova geleceğini Pekin'e ipotek ediyor. Moskova da Kuzey Kore ve İran'a füze ve nükleer programlarını geliştirmelerine yardımcı olmak üzere teknoloji sağlıyor" yorumunda bulundu.

Rusya'yla savaş istemediklerini dile getiren Stoltenberg, "NATO savunma ittifakıdır. Rusya ile çatışma arayışında değiliz, ancak 1 milyar insanımızı güvende tutacağız. Polonya'da konuşlu 10 bin NATO askeri, NATO'nun tüm müttefiklerini koruyup savunacağına dair açık mesaj vermektedir" diye konuştu.

"Güçlü bir NATO, ABD için de faydalı"

Stoltenberg, 5 Kasım'da yapılacak ABD seçimlerinden çıkacak sonucun, NATO-ABD arasındaki ilişkileri etkileyip etkilemeyeceğine yönelik soruya, "Tartışmalar, bazı konularda farklılıklar olabilir ama temelde ABD, Avrupa ve Kuzey Amerika'nın ABD seçimlerinden sonra da bir arada duracağından eminim" yanıtını verdi.

"Güçlü NATO Avrupa için faydalıdır, ancak güçlü bir NATO aynı zamanda ABD için de faydalıdır" diyen Stoltenberg, seçimlerin sonucunun ne olursa olsun ABD'nin "sadık müttefik" olarak kalacağını umduğunu söyledi.