Johnny Depp '7 haneli bir ücrete' Suudilerin kültür elçisi oluyor

Emre ERGÜL

“2030 Vizyonu” çerçevesinde finanstan futbola her alanda yatırımlar yaparak Suudi Arabistan’ı bir çekim merkezi yapmayı hedefleyen 38 yaşındaki Veliaht Prens Muhammed bin Selman, sinema alanında büyük bir atılıma hazırlanıyor. Amerikan Vanity Fair dergisinin haberine göre, Bin Selman, Amerikalı ünlü aktör Johnny Depp’in ülkesinin sinema ve kültür elçisi olması için kesenin ağzını açtı.

Depp’in ekibi ile Suudi Krallığı arasında “7 haneli bir ücret” üzerine görüşmelerin sürdüğü belirtilirken, Karayip Korsanları’nın 5 filminden 265 milyon dolar kazanan Depp’in Suudilerin sinema elçisi olmak için 7 haneli ücret olarak 1 milyon dolara değil, onlarca milyon dolara imza atacağı da konuşuluyor. İmzadan sonra Depp, ülkedeki tüm sinema aktivitelerine katılacak ve ülkede filmler çekecek. Depp, daha önce 2022’de Cidde’de düzenlenen 3. Kızıldeniz Uluslararası Film Festivali’ne katılmıştı. Peki Riyad, neden Johnny Depp’i seçti? Bu sorunun cevabı, “Bin Selman ile Depp’in dostluğuna dayanıyor…”

Bu dostluğun mimarı, Bin Selman’ın çok güvendiği arkadaşı Prens Bedir bin Farhan Al Saud… Hollywood sanatçılarını ülkesine getirmekle görevli olan Suudi Arabistan Genel Eğlence Otoritesi üyesi olan Prens Bedir, Depp’le bir film çekimi sırasında tanıştı. 60 yaşındaki aktör, Suudi Arabistan’ı ilk olarak 2022’de ziyaret etti. Cidde’deki festivalin açılışına katılan Depp, başka hiçbir etkinliğe katılmasa da bu dönemde Bin Selman’la tanıştığı düşünülüyor.

Dergiye göre Depp, 2023’te Suudi Arabistan’ta tam 7 hafta geçirdi Kraliyet saraylarında kalan Depp, lüks yatlar ve helikopterlerle ülkeyi baştan başa dolaştı. Hatta Depp, Londra’ya “bu gezide dost olduğu” Bin Selman’ın şahsi Boeing 747’siyle döndü. Depp’i tanıyanların Bin Selman’la dost olmasına çok şaşırdığını belirten dergi, haberi noktalarken Depp’in “tüm kalbiyle Suudi Arabistan’ın bir kültür devrim yaşadığına inandığına” dikkat çekti.