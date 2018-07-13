Johnson & Johnson, 4.7 milyar dolar tazminat ödeyecek

13 Temmuz 2018

Johnson & Johnson, Missouri asbest davasında 4,7 milyar dolar tazminata mahkul edildi

ABD'nin Missouri eyaletinde görülen davada juri, Johnson & Johnson'ın bebek pudrası ürününün de aralarında olduğu talk bazlı ürünlerinin asbest içermesi ve bu ürünlerin kullanımı sonucu yumurtalık kanseri gelişmesi nedeniyle 22 kadına 4,69 milyar dolar tazminat ödemesine karar verdi.

Geçen yıl da Los Angeles Yüksek Mahkemesi jürisi, bebek pudrası kullanımı sonucunda yumurtalık kanseri olduğunu iddia eden 63 yaşındaki bir kadına 417 milyon dolar ödenmesine hükmetmişti.

Johnson & Johnson'a talk pudrası ile ilişkili 9 bin dava açılmış olduğu öne sürülüyor.