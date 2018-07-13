ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
30 °C
  • Haberler
  • Dünya
  • Johnson & Johnson, 4.7 milyar dolar tazminat ödeyecek

Johnson & Johnson, 4.7 milyar dolar tazminat ödeyecek

ABD'de bebek pudrası ürününün kansere neden olduğu iddiasıyla açılan davayı kaybeden Johnson & Johnson, 22 kadına toplam 4.7 milyar dolar ödeyecek.

Johnson & Johnson, 4.7 milyar dolar tazminat ödeyecek
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

Johnson & Johnson, Missouri asbest davasında 4,7 milyar dolar tazminata mahkul edildi

ABD'nin Missouri eyaletinde görülen davada juri, Johnson & Johnson'ın bebek pudrası ürününün de aralarında olduğu talk bazlı ürünlerinin asbest içermesi ve bu ürünlerin kullanımı sonucu yumurtalık kanseri gelişmesi nedeniyle 22 kadına 4,69 milyar dolar tazminat ödemesine karar verdi.

Geçen yıl da Los Angeles Yüksek Mahkemesi jürisi, bebek pudrası kullanımı sonucunda yumurtalık kanseri olduğunu iddia eden 63 yaşındaki bir kadına 417 milyon dolar ödenmesine hükmetmişti.

Johnson & Johnson'a talk pudrası ile ilişkili 9 bin dava açılmış olduğu öne sürülüyor.

Son dakika johnson Johnson & Johnson

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.