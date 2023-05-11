JP Morgan CEO’su: ABD borç tavanı anlaşmazlığı mali panik yaratabilir

JPMorgan Chase CEO'su Jamie Dimon, ABD borç tavanı ve olası bir ABD temerrüdü konusundaki kongre anlaşmazlığının mali bir panik yaratabileceğini söyledi.

Punchbowl News'a konuşan Dimon,internet sitesinde "Panik mutlaka mantıklı bir şey değildir. İnsanlar paniğe kapılır ve 2008-2009 da insanların paniğe kapıldığını gördük. Gerçekten kaçınmak istediğiniz şey budur" dedi.

Dimon, içinde bulunulan siyasi durum nedeniyle zarar verici ekonomik sonuçları olacak bir hata yapılması olasılığını yüksek olduğunu ifade etti. Dimon "Bu durumdan kurtulacağımızı umuyorum" diye konuşurken, federal borçlanma tavanı uygulamasının tamamen kaldırılması çağırısını da tekrarladı.