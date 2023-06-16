JPMorgan'ın faiz artırım beklentisi sürüyor

J.P.Morgan tarafından yapılan açıklamada, Avrupa Merkez Bankası'nın Eylül ayında faiz oranlarını 25 baz puan daha artırmasını beklediğini ve merkez bankasının şahin duruşunu sürdürmesi ve daha fazla artış yapılacağı sinyalini vermesinin ardından nihai oran tahminini yüzde 3,75’ten yüzde 4'e çıkardı.

Avrupa Merkez Bankası Perşembe günü euro bölgesi borçlanma maliyetlerini 22 yılın en yüksek seviyesine çıkardı ve inatla yüksek enflasyonun gelecek ay başka bir hareketi ve muhtemelen bunun da ötesini neredeyse garantilediğini söyledi.