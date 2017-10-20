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Kabil'de camiye saldırı: 39 ölü

Afganistan'ın başkenti Kabil'de Hazara Şiilerine ait bir camide düzenlenen intihar saldırısında 39 kişinin öldüğü bildirildi.

Kabil'de camiye saldırı: 39 ölü
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İçişleri Bakanlığı sözcüsü Nacib Daniş, eylemcinin, başkentin Daşti Barçi bölgesinde Hazara Şiilerine ait İmam Zaman Camisi'nin içinde üzerine yerleştirdiği bombayı patlattığını belirtti.

Saldırıda 39 kişinin hayatını kaybettiğini açıklayan Daniş, 45 kişinin de yaralandığını kaydetti.

Yaralılardan bazılarının durumunın ağır olduğu belirtilirken, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Kaynak: AA

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