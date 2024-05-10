Kahire'deki ateşkes görüşmeleri sona erdi

Mısır'ın başkenti Kahire'de Hamas, İsrail, ABD, Mısır ve Katar'dan heyetlerin Gazze'de ateşkes ve rehine takası anlaşmasına varılabilmesi için yaptığı görüşmeler sona erdi. Görüşmelerden herhangi bir ateşkes ya da rehine takası anlaşması çıkmadı.

İsrailli üst düzey bir yetkili, perşembe geç saatlerde Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, Gazze'deki saldırılara son verilmesi için Kahire'de yapılan görüşmelerin son turunun gerçekleştirildiğini, İsrail'in Refah ve Gazze Şeridi'nin diğer bölgelerindeki "operasyonlarını" sürdüreceğini bildirdi. Yetkili, arabuluculara Hamas'ın rehine takası ile ilgili sunduğu teklife ilişkin çekincelerini ilettiği bilgisini de verdi.

İki Mısırlı güvenlik kaynağına göre, Kahire'deki görüşmelerde ilerleme kaydedilse de herhangi bir anlaşmaya varılamadı.

Hamas Siyasi Bürosu'ndan İzzet er-Rişk, Hamas heyetinin Kahire'den ayrıldığını teyit ederek, arabulucuların ateşkes teklifini kabul ettiklerini bir kez daha dile getirdi.

Hamas, anlaşmaya varılamaması konusunda İsrail'i suçlarken, Hamas'ın El Aksa Televizyonu'nun Telegram kanalında, Hamas'ın kabul ettiği teklifin ötesinde herhangi bir tavizde bulunmayacağı ifade edildi. İsrail ise Gazze'de ateşkese açık olduğunu söylese de savaşa tamamen son verilmesi taleplerini reddediyor.