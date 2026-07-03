Kalibaf'tan Trump'a gıda yanıtı: Önce kendi ülkenize bakın
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın gıda ihtiyacına ilişkin açıklamalarına sert tepki göstererek, ABD'de 40 milyondan fazla kişinin gıda kuponuna bağımlı olduğunu söyledi. Kalibaf, İran'ın kendi kaynaklarıyla ilgili kararları kendisinin vereceğini vurguladı.
Kalibaf, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından, ABD Başkanı Trump’ın açıklamalarına tepki gösterdi.
Trump’ın, “Gıdaya ihtiyaçları var. Mısır, buğday ve soyaya ihtiyaçları var.” şeklindeki açıklamasına Kalibaf, “Kendi ülkenizde 40 milyondan fazla vatandaşınızın gıda kuponuna bağlı olduğunu düşünün. Buna rağmen başka bir ülkeyi açıkla itham ediyorsunuz.” diyerek cevap verdi.
Kalibaf, ABD’nin kendi sorunlarını başka ülkelere yansıttığını ve İran’ın kendi kaynakları hakkındaki kararı yine kendisinin vereceğini belirterek, Trump’ın kendi ülkesindeki yetersiz beslenme konusunu düşünmesi gerektiğini vurguladı.