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Kamala Harris, ABD Başkan adaylığı için gerekli delege sayısına ulaştı

ABD Başkanı Biden, başkanlık yarışından çekildi, yerine yardımcısı Kamala Harris'i işaret etti. Harris, Demokratların parti kongresinde adaylığını garantilemek için gereken delege sayısına ulaştı.

Haber Merkezi
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ABD basınında yer alan haberlerde, Kamala Harris'in Demokratlar'ın başkan adaylığını garantilemek için gerekli delege sayısına ulaştığı belirtildi.

Kampanya kaynaklarının verdiği bilgiye göre Harris, ilk oylamada adaylığı garantilemek için gereken salt çoğunluğun çok ötesinde delegeye sahip durumda.

19 Ağustos'ta yapılacak Demokrat Parti kongresinde, 3 bin 900 delege partinin başkan adayını belirlemek için oy kullanacak.

Bir adayın, partinin resmi başkan adayı olabilmesi için bin 976 delegenin oyunu alması gerekiyor.

Harris'in oy sayısının 2 bin 200'ün üzerinde olduğu tahmin ediliyor.

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