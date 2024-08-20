Kamala Harris kurumlar vergisi oranının yüzde 28'e yükseltilmesini öneriyor

Harris'in kampanya sözcüsü James Singer, bu hamlenin "çalışan insanların cebine tekrar para koymanın ve milyarderler ile büyük şirketlerin adil paylarını ödemelerini sağlamanın mali açıdan sorumlu bir yolunun" parçası olacağını söyledi.

Trump başkan olduğu dönemde kurumlar vergisi oranını yüzde 35'ten 21'e düşürmüş ve önümüzdeki yıl sona erecek olan diğer vergi indirimlerini uygulamaya koymuştu.

Sorumlu Federal Bütçe Komitesi pazartesi günü yaptığı açıklamada Harris'in kurumlar vergisi oranını yüzde 28'e çıkarma önerisinin ABD açığını on yıl içinde 1 trilyon dolar azaltacağını söyledi.

Kongre'nin onayı gerekiyor

ABD vergi kanununda yapılacak değişiklikler için Kongre'nin onayı gerekiyor. Demokratlar ve Cumhuriyetçiler, 5 Kasım'da yapılacak seçimlerde Senato ve Temsilciler Meclisi'nin kontrolü için sıkı bir mücadele içinde. Demokrat Harris, Başkan Joe Biden'ın yılda 400 bin dolar veya daha az kazananların vergilerini artırmama sözünü sürdürme sözü verdi.

Harris, geçen hafta yaptığı bir ekonomi politikası konuşmasında, Beyaz Saray'ı kazanması halinde uygulamayı planladığı "fırsat ekonomisi" kapsamında çoğu Amerikalı için vergilerin düşürülmesi, marketlerin "fiyat kırmasının" yasaklanması ve daha uygun fiyatlı konutlar inşa edilmesi önerilerini özetledi.