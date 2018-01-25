Kamçatka Yarımadası'nda 6.2 büyüklüğünde deprem
Rusya'nın Kamçatka Yarımadası açıklarında 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Rusya'nın Kamçatka Yarımadası açıklarında 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Sismik Araştırmalar Merkezi'nin verilerine göre, Kamçatka Yarımadası'ndaki
Komandorskiye Ostrova açıklarında meydana gelen depremin derinliği 8 kilometre olarak ölçüldü.
Verilere göre, depremin merkezi Kamçatka Yarımadası'ndaki Stary kentine uzaklığı 267 kilometre olarak belirlendi.
Kaynak: DHA