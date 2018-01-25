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Kamçatka Yarımadası'nda 6.2 büyüklüğünde deprem

Rusya'nın Kamçatka Yarımadası açıklarında 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kamçatka Yarımadası'nda 6.2 büyüklüğünde deprem
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Rusya'nın Kamçatka Yarımadası açıklarında 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Sismik Araştırmalar Merkezi'nin verilerine göre, Kamçatka Yarımadası'ndaki

Komandorskiye Ostrova açıklarında meydana gelen depremin derinliği 8 kilometre olarak ölçüldü.

Verilere göre, depremin merkezi Kamçatka Yarımadası'ndaki Stary kentine uzaklığı 267 kilometre olarak belirlendi.

Kaynak: DHA

deprem Rusya

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