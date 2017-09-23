Kanada Ukrayna'yı silah satacağı ülkeler listesine ekliyor

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Ukrayna'nın Kanada'nın silah ihraç edeceği ülkeler listesine ekleneceğini bildirdi.

Trudeau, bugün başlayacak 3. İnvictus Oyunları'nın açılış törenine katılmak üzere Toronto kentinde bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ile bir araya geldi.

Heyetler arası görüşmenin ardından basın mensuplarının karşısına çıkan Trudeau ve Poroşenko, görüşmelerde iki ülke arasında ele alınan konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Başbakan Trudeau, dönemin Kanada Başbakanı Stephen Joseph Harper tarafından 2015 yılında başlatılan uzun soluklu sürecin tamamlanmasına az kaldığını belirterek, hükümetin Otomatik Ateşli Silahlar Ülke Kontrol Listesi'ne Ukrayna'yı da ekleyeceğini duyurdu.

Halen 39 ülkenin bulunduğu listede, kabul edilmesi halinde Ukrayna 40'ıncı ülke olacağı, bu aşamadan sonra Kanada'daki silah ihracatçılarının Ukrayna'ya satış için hükümete müracaat edebileceği belirtildi.

Trudeau, ortak basın toplantısında, Kanada'nın "Rusya'nın Ukrayna topraklarına yasa dışı, gayrimeşru müdahalesine" karşı Ukrayna'nın yanında durmaya devam ettiğini söyledi.

Poroşenko da Trudeau'nun Kanada'nın Ukraynalı asker ve polisleri eğitmek için ülkesine personel gönderdiğini hatırlatması üzerine bu yardım için Kanada hükümetine teşekkür etti. Bu eğitim sonrası askerlerden verilen kayıpların önemli ölçüde azaldığını dile getiren Poroşenko, "Kanada'daki ortaklarımız da bizden Rus karma savaşının benzersiz deneyimini öğreniyorlar." dedi.

İkili ilişkilerin derinleştirilmesi konusunda ortak açıklama

Öte yandan, iki lider arasındaki görüşmeye ilişkin ortak açıklama da yapıldı.

Kanada Başbakanlık Ofisinin açıklamasında, Trudeau ve Poroşenko'nun iki ülke arasındaki güçlü ve kalıcı bağları teyit ettiği, ikili ilişkilerin derinleştirilmesi konusunda ortak karar aldıkları aktarıldı.

Ukrayna'nın 3. İnvictus Oyunları'na ilk kez katıldığı hatırlatılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Kanada ile Ukrayna arasındaki diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 25'inci yıl dönümünü kutladığımız bu yıl, ikili ilişkilerimizde önemli kilometre taşları yaşıyoruz. Kanada-Ukrayna Serbest Ticaret Anlaşması'nın (CUFTA) yürürlüğe girmesi ikili ilişkilerimizde tarihi bir anı temsil ediyor. Kanadalıların ve Ukraynalıların bir an önce CUFTA'nın avantajlarından yararlanabilmelerini sağlamak için birlikte çalışmaya kararlıyız. Bu anlaşmanın uygulanması ile tarım, bilgi teknolojisi, enerji ve havacılık alanlarında Ukrayna ve Kanada arasındaki ikili ticareti ilerletmeyi dört gözle bekliyoruz."

Açıklamada, Kanada'nın Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklediği, Kırım'ın Rusya tarafından yasa dışı ilhakının tanınmadığı yinelendi.

Kanada'nın Rusya'nın Minsk taahhütlerini tamamen yerine getirmesine kadar baskı uygulamaya kararlı olduğu vurgulanan açıklamada, "Kanada, Ukrayna'nın Avrupa-Atlantik entegrasyonu yolundaki ilerlemesine destek olmaya devam edecektir. Kanada, Ukrayna'nın NATO ile olan ilişkisine olan kararlılığını ve müttefik operasyonlarına yaptığı önemli katkıları takdir etmektedir. Kanada, Ukrayna'nın NATO'nun 2020 yılına kadar birlikte çalışabilirliğine ulaşma hedefini taktik eğitim ve stratejik tavsiyelerle desteklemektedir." bilgisi paylaşıldı.