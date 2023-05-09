Kanadalı petrol üreticileri faaliyetlerini durdurdu

Kanada'nın petrol üretilen başlıca bölgesi olan Alberta'da havanın soğuması geniş alana yayılan orman yangınlarını söndürmeye çalışan itfaiye ekiplerine yardımcı oldu ancak hükümet tüm yangınları kontrol altına almanın aylar sürebileceğini söyledi.

Alberta hafta sonunda başlayan ve yaklaşık 30 bin kişinin yer değiştirmesine neden olan yangınların ardından acil durum ilan etmişti. Yangınlar petrol üreticilerinin günlük en az 280 bin varile denk gelen miktarda üretimi durdurmasına yol açtı.

Bu miktar, Kanada'da üretilen petrolün %3'ünden fazlasına tekabül ediyor.

Dünyanın dördüncü büyük ham petrol üreticisi olan Kanada'nın petrolünün %80'i Alberta'da üretiliyor. Yangınların birincil olarak hafif petrol ve doğalgaz üreticilerini etkilemesiyle üreticiler önlem olarak faaliyetlerini durdurdular.

"Kontrol edilemez" seviyede

Dün ülkede 98 yangının aktif şekilde devam ettiği ve bunlardan yaklaşık 30'nun "kontrol edilemez" seviyede olduğu açıklandı.

700'den fazla itfaiyeci görevlendirilirken Alberta diğer bölgelerden de 1000 itfaiyeci daha talep etti. Yetkililer talep edilen itfaiyecilerin gelecek hafta gelmesinin beklendiğini belirttiler.