Karabağ'daki Hankendi'ye Azerbaycan bayrağı çekildi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ilk kez cumhurbaşkanı seçilmesinin 20'nci yıl dönümünde, 19 Eylül'deki harekatla Azerbaycan ordusunun kontrolüne geçen bölgeleri ziyaret etti.

Önce Serseng Baraj Gölü'nü ve Ağdere şehrini ziyaret eden Aliyev, buralarda Azerbaycan bayrağını göndere çekti.

Aliyev, Hankendi şehrini ziyaret ederek burada da Azerbaycan bayrağını göndere çekti ve konuşma yaptı.

Azerilerin 'Hankendi', Ermenilerin ise 'Stepanakert' olarak andığı şehir, tek taraflı bağımsızlık ilan eden ve kısa süre önce kendini fesheden Dağlık Karabağ Cumhuriyeti tarafından başkent olarak adlandırılıyordu.

Aliyev, 26 Şubat 1992'de Ermeni güçlerince 613 sivilin katledildiği Hocalı şehrini sonrasında ise Askeran kasabasını ziyaret etti. Aliyev burada da Azerbaycan bayrağını göndere çekti.

Ne olmuştu?

Azerbaycan ordusu, Karabağ'da tek taraflı bağımsızlık ilan eden Ermeni devletine karşı 19 Eylül'de harekat başlatmıştı. Bölgedeki Ermeni güçler, yaklaşık 24 saat süren operasyon sonrasında silah bırakmıştı.

Peşi sıra 'Dağlık Karabağ Cumhuriyeti' kendi feshetmiş, 'devletin' eski yöneticileri gözaltına alınarak başkent Bakü'ye götürülmüştü.

Cumhurbaşkanı Aliyev, operasyon sonrasında bölgede Azerilerin egemenliğinin sağlandığını açıklamıştı.