Karada nefes alan balık türü mü keşfedildi?

Araştırmacı Heinz Arno Drawert, keşfettiği yeni balık türünün kendi isteğiyle sudan çıkarak saatlerce dışarıda kaldığını ve nefes almaya devam ettiğini söyledi.

Ulusal basına açıklamasında uzun yıllardır balık türleri hakkında kapsamlı araştırma yaptığını belirten Drawert, "Bu acayip balık yaklaşık beş santimetreye ulaşıyor, gövdesi yeşilimsi kurşuni renkte ve renkli noktalara, desenlere sahip. Ormanda belirli ve geçici su ekosistemlerinde yaşıyor." ifadelerini kullandı.

'Kendisi suyun dışına çıktı'

Drawert, bu balık türünün suyun dışına kendi iradesiyle çıktığını belirterek "Yumurtaları kuraklığa dayanabiliyor, bunları su birikintilerinin dibinde, çamura ve toprağa gömüyorlar. Yumurtalara hiçbir şey olmuyor, bu balığın temel özelliklerinden biri de yumurtaların adaptasyonu" dedi.

Drawert, balığın karada solungaçlarını kapatarak deri yoluyla nefes almaya başladığını, bu şekilde üç saat karada kaldığını kaydetti.

Yaşam alanlarının çoğu yok oldu

Araştırmacı Drawert, keşfettiğini söylediği balık türünün koruma altına alınması gerektiğini vurgulayarak "Son 20 ila 30 yılda bulundukları alanda büyük genişlemeler meydana geldi. Yaşam alanlarının büyük bir kısmı artık mevcut değil, doğal yaşam alanlarının yüzde 60 ila 70'inin yok olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz." diye konuştu.