Karadağ'da Djukanovic zafer ilan etti

15 Nisan 2018

Karadağ'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin sandık çıkış anketleri Demokratik Geçiş Merkezi (CDT) tarafından açıklandı.

Buna göre, Karadağ'da daha önce 6 kez başbakanlık, 1 kez de (1997-2003) cumhurbaşkanlığı yapan 56 yaşındaki Demokratik Sosyalist Parti (DPS) Genel Başkanı Milo Djukanovic, oyların yüzde 54,2'sini alarak, ülkenin yeni cumhurbaşkanı oldu.

DPS'nin başkent Podgorica'daki genel merkezinde zafer ilan edilirken, DPS milletvekillerinden Milos Nikolic, düzenlediği basın toplantısında, Djukanovic'in tek başına büyük ve tarihi bir zafer kazandığını ifade etti.

CDT, 1'i kadın 7 adayın yarıştığı seçimlerde oyların yüzde 90,50'sinin sayıldığını belirtti.

Çıkış anketlerinde, Pozitif Karadağ Partisi adayı Mladen Bojanic oyların yüzde 33,3'ünü alarak ikinci sırada yer alırken, kadın aday Sosyal Demokrat Parti (SDP) Genel Başkan Yardımcısı Draginja Vuksanovic ise oyların yüzde 8,1'ini kazandı.

CDT tarafından Gerçek Karadağ Partisi (PCG) Genel Başkanı Marko Milacic'in oyların yüzde 2,7'sini, Adalet ve Barış Partisi (SPP) Genel Başkanı Hazbija Kalac'ın oyların yüzde 0,9'unu, bağımsız aday Vasilije Milickovic ve Sırp Koalisyonu adayı Dobrilo Dedeic'in de oyların yüzde 0,4'ünü aldığı ifade edildi.

Karadağ'da TSİ 21.00'de sona eren seçimlerde, kayıtlı 532 bin 599 seçmenden yüzde 64'ünün oylarını kullandığı bildirildi.

Djukanovic'ten zafer konuşması

Ülkenin yeni cumhurbaşkanı olan Demokratik Sosyalist Parti (DPS) Genel Başkanı Milo Djukanovic, partisinin başkent Podgorica'daki genel merkezinde zafer konuşmasını yaptı.

Djukanovic, partisine, koalisyon ortaklarına ve oy veren tüm vatandaşlara teşekkür ederek, "Karadağ'ın ekonomik ve siyasi yolda karşılaşacağı sorunlarla gelin hep beraber yüzleşelim. Birlikte sorunlarımızı daha kolay aşarız." diye konuştu.

"Karadağ halkını hayal kırıklığına uğratmayacağım"

Karadağ halkını hayal kırıklığına uğratmayacağını bildiren Djukanovic, "Önümüzde zorluklarla dolu bir yol var. Önceliğimiz vatandaşlarımızın hayat standartlarını yükseltecek ve toplumda bölünmeleri engelleyecek ekonomik kalkınmayı sağlamaktır." ifadelerini kullandı.

Batı yanlısı politikasıyla bilinen Djukanovic, Karadağ'ın 2020 yılının sonbaharında Avrupa Birliği (AB) üyesi olacağını sözlerine ekledi.

Karadağ'da daha önce 6 kez başbakanlık, 1 kez de (1997-2003) cumhurbaşkanlığı yapan 56 yaşındaki Djukanovic, bir kez daha seçilerek, Karadağ'ın yedinci cumhurbaşkanı oldu.

Karadağ'da cumhurbaşkanlığı seçimi 5 yılda bir yapılıyor.

Resmi sonuçlara göre, hiçbir adayın yüzde 50'nin üzerinde oy alamaması durumunda en çok oyu alan iki aday, 14 gün sonra yapılacak ikinci turda yeniden yarışacak.

Kaynak: AA