Karadeniz Holding 8'inci enerji gemisini Küba'ya gönderdi

Kerim Ülker

Türk şirketi Karadeniz Holding'in 8'inci gemisi Başkent Havana Limanı'na dün yanaştı. Küba Enerji ve Maden Bakanlığı yaptığı açıklamada, Küba'daki elektrik kesintilerini hafifletmeye yardımcı olmak için Havana Limanı'na bir Türk yüzer elektrik santralinin geldiğini söyledi.

Küba Hükümeti bağlı elektrik kuruluşu Union Electrica'nın Teknik Müdürü Lazaro Guerra Hernandez, Küba Komünist Merkez Komitesi' nin gazetesi Granma'ya konuşan Hernandez, 240 MW'lık Süheyla Sultan adlı bu santralin, Küba'nın Türk enerji şirketi Karadeniz Holding'den kiraladığı 8'inci gemi olduğunu söyledi. Son olarak Kasım ayında da Karadeniz Holding'in 110 MW'lık İrem Sultan gemisi Havana Limanı'na ulaşmıştı.