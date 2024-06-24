Karayip Korsanları ile tanınan oyuncu köpekbalığı saldırısında öldü

Karayip Korsanları’nın dördüncü serisinde oynadığı rol ile tanınan oyuncu Tamayo Perry’e (49), Hawaii’de sörf yaptığı sırada köpekbalığı saldırdı. Kıyıya bir jet ski ile getirilen Perry’nin orada hayatını kaybettiği belirtildi.

Daily Mail'in aktardığı haberde, aynı zamanda cankurtaran ve sörf eğitmeni olan Perry'nin, bir kolunun ve bir bacağının eksik olduğu belirtildi.

Honolulu Okyanus Güvenliği şefi Kurt Lager, Perry’nin “herkes tarafından sevilen bir cankurtaran” olduğunu söyledi. Perry’nin ölümünün ardından konuşan Lager, sözlerine şöyle devam etti:

“Tamayo’nun karakteri bulaşıcıdır. Birçok kişi onu severdi. O, insanları daha çok severdi. Tamayo’nun ailesine başsağlığı dileklerimi iletiyorum.”

Perry, serinin dördüncü filmi olan Karayip Korsanları: Gizemli Denizlerde‘de korsanlardan birini canlandırmıştı. Karayip Korsanları dışında Lost, Hawaii Five-0, Blue Crush ve Charlie’s Angels 2 gibi filmlerde rol alan Perry, ayrıca Coca-Cola’nın reklamında da yer aldı.