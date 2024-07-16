Karşıt görüşlü öğrenciler çatıştı: 6 ölü

Bangladeş'te 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alanların yakınlarına kamu sektöründe kontenjan ayrılmasına karşı üniversite öğrencilerinin gerçekleştirdiği protestolar can kaybına yol açtı.

Kontenjan hakkının kaldırılması talebiyle gösteri düzenleyen muhalif öğrenciler ile iktidar yanlısı öğrenciler arasında yaşanan ve polisin müdahale ettiği protestolarda 6 kişi hayatını kaybetti. Can kayıplarından 2'si başkent Dakka'da, 3'ü Chattogram'da, 1'i Rangpur'da kayıtlara geçti.

Rangpur Büyükşehir Polisinden Mohammad Moniruzzaman, "Bize taş atan öğrencileri dağıtmak için plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanmak zorunda kaldık. Protestocu 1 öğrencinin hastaneye kaldırıldıktan sonra öldüğünü duyduk. Nasıl öldüğü belli değil" ifadelerini kullandı.

Ülke geneline yayılan protestolar devam ediyor

Başkentteki Dakka Üniversitesi ve Savar'daki Jahangirnagar Üniversitesi'nde düzenlenen protestolarda Başbakan Şeyh Hasina'nın iktidardaki Avami Birliği partisinin öğrenci kanadı olan Bangladeş Chhatra Birliğine bağlı öğrencilerin taş, sopa ve molotofkokteylleri ile muhalif öğrencilere saldırdığı belirtilmişti. Polisin göz yaşartıcı gaz ve cop ile mermiyle müdahale ettiği olaylarda 407 kişinin yaralandığı aktarılmıştı. Ülke geneline yayılan protestolar devam ediyor.

Kamu sektörü kontenjanları

Bangladeş'te kamudaki iş alanlarının yüzde 56'sı belirli gruplara ayrılıyor. Bunun yüzde 30'u 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'na katılanların ailelerine, yüzde 10'u kadınlara, yüzde 10'u az gelişmiş bölge sakinlerine, yüzde 5'i yerli topluluklara ve yüzde 1'i engellileri kapsıyor. Savaşa katılanların ailelerine ayrılan kontenjan, ülke genelinde gerçekleştirilen öğrenci protestolarının ardından 2018'de kaldırılmıştı. Ancak Yüksek Mahkeme'nin geçtiğimiz ay kontenjan sisteminin yeniden uygulanması kararı almasıyla protestolar yeniden patlak vermişti.

Muhalif öğrenciler, savaşa katılanların ailelerine kontenjan ayrılmasının “ayrımcı” olduğunu savunarak bunun yerine liyakate dayalı bir sistem getirilmesini talep ediyor.