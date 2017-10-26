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Katalan liderin konuşması iptal edildi

İspanya'nın Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Puigdemont'un erken seçim çağrısı yapması beklenen konuşması, başlamasına on dakika kala iptal edildi.

Katalan liderin konuşması iptal edildi
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İspanya'nın Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont'un erken seçim çağrısı yapması beklenen konuşması iptal edildi.

Özerk Yönetim, yerel saatle 14.20'de, konuşmaya 10 dakika kala yaptığı açıklamayla etkinliğin iptal edildiğini duyurdu.

İspanyol basınına göre, ilk olarak 13.30'da yapılacağı belirtilen ancak bir saat ertelendikten sonra iptal edilen konuşmada Puigdemont, 20 Aralık'ta bölgede erken seçime gidilmesini isteyecekti.

Kararın, bağımsızlık yanlılarının olası bir erken seçim ilanına karşı gösteriler düzenlemeye başlamasının ardından gelmesi dikkati çekti.

Puigdemont'un ofisinden, iptale ilişkin bir açıklama yapılmazken, Katalan liderin bugün akşam saatlerinde yerel parlamentoda yapacağı konuşmayla ilgili bir değişiklik bildirilmedi.

Kaynak: AA

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