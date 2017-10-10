Katalonya için kritik gün

10 Ekim 2017

Katalonya Parlamentosu 1 Ekim'de yapılan bağımsızlık referandumu sonrasında mevcut siyasi durumu görüşmek üzere toplanacak.

Katalonya Başbakanı Carles Puigdemont, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada bağımsızlık ilan edeceklerini açıklamıştı. Muhalif partiler ise olası bir tek taraflı bağımsızlık ilanı oylaması karşısında salonu terkedecek.

İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, önceki günlerde yaptığı açıklamada bağımsızlığın olmasını önleyeceklerini belirterek "İspanya bölünmeyecek, ulusal birlik devam edecek." dedi.

İspanya hükümeti, Katalonya Özerk Yönetimi Hükümeti'nin tek taraflı bağımsızlık ilan etme girişimlerini durdurmak üzere bu bölgeye ciddi ekonomik yaptırımlar da uygulamaya başladı.

Bunlardan en önemlisi, firmaların merkez binalarını Katalonya dışındaki başka kentlere çekmek istemeleri halinde bu sürecin hızlandırılabilmesi için kanun hükmünde kararname çıkarılması oldu.

Fransa tanımayacak

Öte yandan Fransa'nın Avrupa Birliği İşlerinden Sorumlu Bakanı Natali Luezu, tek taraflı bağımsızlık ilanını tanımayacaklarını duyurdu.

Fransız Bakan, bağımsızlık ilan edilirse bunun ilk sonucunun, Katalonya'nın Avrupa Birliği'nden çıkması olacağını ifade etti.

Kaynak: AA