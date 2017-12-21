Katalonya sandık başında

21 Aralık 2017

İspanya'nın doğusundaki Katalonya Özerk Yönetimi'nde halk, 135 üyeli yerel parlamentonun yeni üyelerini belirlemek üzere bugün sandık başında.

Ayrılıkçılar ile birlik yanlıları arasında geçecek erken seçimin, bölgede bağımsızlık ilanıyla tırmanan krizi çözmesi beklenmiyor.

1 Ekim'de yapılan yasa dışı bağımsızlık referandumu ve 27 Ekim'deki tek taraflı bağımsızlık ilanı sonrası merkezi hükümetin aldığı karar neticesinde yapılacak seçim, ayrılıkçılar ile birlik yanlısı "anayasacıların" mücadelesine sahne olacak.

Araştırma şirketi GESOP'un İspanya medyasında yayımlanan 19 Aralık tarihli son anketine göre, iki grup arasında çok az oy farkı bulunuyor. Yüzde 82 gibi yüksek bir katılımın beklendiği seçimleri, 68-70 milletvekiliyle ayrılıkçıların kazanacağı tahmin ediliyor.

Koalisyon hükümeti beklentisi

Tahminlere göre, ayrılıkçı Katalonya Cumhuriyetçi Solu (ERC), yüzde 23,3 oy ve 36-37 milletvekiliyle ilk sırada yer alıyor. ERC'yi birlik yanlısı Vatandaşlar (C's) yüzde 23,2 ve 31-32 sandalyeyle takip ediyor.

Üçüncü sırada ise hakkında tutuklama kararı bulunan ve Belçika'ya kaçan Carles Puigdemont'un liderlik ettiği Katalonya Avrupa Demokrat Partisi (PDeCAT) ve Katalonya Demokratik Uyuşmanın (CDC) oluşturduğu ayrılıkçı "Katalonya İçin Birlikte" koalisyonu yer alıyor. Koalisyonun oy oranının yüzde 18, çıkaracağı milletvekili sayısının da 26-27 olacağı tahmin ediliyor.

Birlik yanlısı Katalonya Sosyalist Partisi (PSC), yüzde 15,4 oy ve 20-21 sandalyeyle parlamentoda dördüncü sırada yer alıyor.

Aşırı solcu ve ayrılıkçı Halk Birliği Adaylığı Partisi'nin (CUP), yüzde 4,9 ile 5-6 sandalye, birlik yanlısı Katalonya Halk Partisi'nin (PP) de yüzde 4,8 ile 4-5 sandalye elde etmesi bekleniyor.

Bu iki blok dışında olan sol görüşlü Podemos Partisi'nin Katalonya'daki kolu "Catalunya en Comu Podem"in (Cec Podem) ise yüzde 8,7 oy ve 10-11 sandalyeyle yeni parlamentoda temsil edilmesi öngörülüyor.

Hükümet kurabilmek için 135 sandalyeli parlamentoda 68 sandalye almak gerekiyor. Mevcut durumda ne ayrılıkçı ne de birlik yanlısı partiler tek başına iktidar olamayacağından koalisyon hükümeti kurulması gerekecek.

Hükümet kurulamaması durumunda ise bir yıl içinde yeniden seçime gidilmesi gündeme gelecek ve belirsizlik daha da artacak.

Kaynak: AA