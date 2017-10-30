Katalonya'da ayrılıkçılar çoğunluğu kaybediyor

30 Ekim 2017

Katalonya'da pazartesi-perşembe günleri arasında yapılan ve pazar günü yayınlanan ankete göre, yapılacak bir erken seçimde bağımsızlık taraftarı partiler parlamentodaki çoğunluklarını kaybedecekler.

Sigma Dos tarafından bin kişinin katılımı ile yapılan ve El Mundo'nun yayınladığı ankete göre, bağımsızlık yanlısı partilerin oy oranı yüzde 42,5, İspanya içinde kalınmasını savunan partilerin oy oranı ise yüzde 43,4 oldu.

Cuma günü Katalan parlamentosunun tek taraflı bağımsızlık ilan etmesinden sonra İspanya hükümeti, bölgenin yönetimini 21 Aralık'ta yapılacak erken yerel seçime kadar devraldığını açıklamıştı.

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