Katalonya'da genel grev ilan edildi
Katalonya'da polis şiddetini protesto amacıyla genel grev ilan edildi.
Geçtiğimiz pazar günü bağımsızlık için sandık başına giden ve İspanya Başbakanı Rajoy'un hükümsüz sayılacağını duyurduğu Katalonya'da polisin şiddet uygulamasını protesto amacıyla genel greve gidildi.
DW'nin haberine göre, İspanya'nın Katalonya Özerk Bölgesi'ndeki sendika ve diğer kuruluşlar pazar günü yapılan bağımsızlık referandumunda polisin şiddete başvurmasını protesto amacıyla genel grev ilan etti.
Genel grevin organizatörleri arasında ayrılıkçı halk girişimi ANC ile milliyetçi kültür derneği ‘Omnium Cultural' da bulunuyor.
Genel grev sırasında Katalonya'nın çeşitli bölgelerinde düzenlenecek olan mitinglere de on binlerce kişinin katılması bekleniyor.