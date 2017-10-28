Katalonya'nın bağımsızlık ilanına tepkiler

28 Ekim 2017

İspanya'da Katalonya özerk yönetiminin tek taraflı bağımsızlık ilanına başta Avrupa Birliği olmak üzere çeşitli kurum ve ülkeler tepki gösterdi.

Türkiye: İspanya'nın toprak bütünlüğü esastır

Dışişleri Bakanlığı, Katalonya'nın bağımsızlık ilanının ardından, "Anayasal meşruiyeti bulunmayan bu tek taraflı kararda ısrar edilmemesini, demokrasi çerçevesinde ve hukukun üstünlüğü temelinde çözüm bulunmasını temenni etmekteyiz. İspanya'nın toprak bütünlüğü ile anayasaya ve İspanya halkının iradesine saygıyı esas olarak görmekteyiz" şeklinde açıklama yaptı. Açıklamada, Türkiye'nin, İspanya'nın hükümet ve kurumlarının bu sınamayı aşacağından kuşku duymadığı ve bu yöndeki çabalarını desteklediği vurgulandı.

AB: Katalonya'yı tanımayacağız

Avrupa Parlamentosu Başkanı Antonio Tajani, AB üyesi ülkelerin Katalonya'nın bağımsızlık ilanını tanımayacağını bildirdi. Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Donald Tusk da, "AB için hiçbir şey değişmedi. İspanya, bizim tek muhatabımız olmayı sürdürüyor" diye konuştu.

BM: Yasalar çerçevesinde çözüm bulun

Birleşmiş Milletler, taraflara yasalar çerçevesinde çözüm bulunması çağrısı yaptı. BM sözcüsü Farhan Haq, "BM Genel Sekreteri tarafları İspanya anayasası çerçevesinde siyasi ve yasal kanallar kurularak çözüm aramaya teşvik ediyor" dedi.

İngiltere: Kararı tanımıyoruz

İngiltere, bağımsızlık ilanını tanımayacağını bildirdi. İngiltere Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, "İngiltere Katalonya özerk yönetim parlamentosunun tek taraflı bağımsızlık ilanınını tanımıyor ve tanımayacaktır. Karar İspanya mahkemeleri tarafından yasadışı olarak tanımlanan bir oylamaya dayanmaktadır" ifadesine yer verildi.

İskoçya: Duruma saygı duyuyoruz

İskoçya bölgesel yönetimi Başbakanı Nicola Sturgeon sosyal paylaşım platformu Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Duruma saygı duyuyoruz. Katalonya halkı kendi geleceğine karar verme yetisine sahip olmalı" ifadesini kullandı.

NATO: İspanya'nın iç işi

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Katalonya'nın tek taraflı bağımsızlık ilanına ilişkin, "İspanya NATO için önemli bir müttefik ve ortak güvenliğimize katkıda bulunuyor. Katalonya konusu İspanya'nın iç işleriyle alakalı bir konu ve İspanya'nın anayasal düzeni çerçevesinde çözümlenmeli" açıklamasında bulundu.

ABD: İspanya'yı destekliyoruz

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nuert, yaptığı yazılı açıklamada, "Katalonya İspanya'nın ayrılmaz bir parçasıdır. ABD, İspanya hükümetinin ülkeyi güçlü ve birleşik tutacak anayasal önlemlerini desteklemektedir" dedi.

Kanada: Birleşik İspanya'yı destekliyoruz

Başbakanı Trudeau, Katalonya'nın bağımsızlık ilanına ilişkin "Kanada, birleşik İspanya'yı destekliyor" ifadelerini kullandı. İspanya'da Katalonya konusunda çok sayıda iç mesele bulunduğuna dikkati çeken Trudeau, "Yaşananların önemli iç tartışmalar olduğunu anlıyoruz. Biz sadece bu tartışmaların İspanyol Anayasası'na ve uluslararası hukuk ilkelerine göre yapılması çağrısında bulunuyoruz" diye konuştu.

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