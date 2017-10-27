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İspanya'da hükümet Katalan yönetimini görevden aldı

Katalan yönetimi görevden alındı. Bölgede, 21 Aralık'ta erken yerel seçim yapılacak.

İspanya'da hükümet Katalan yönetimini görevden aldı
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Katalan Parlamentosunun tek taraflı bağımsızlık ilanı sonrası alınan önlemleri açıklayan İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, Katalan yönetiminin görevden alındığını bildirdi.

Rajoy, "Katalan parlamentosu feshedildi. Bölgede 21 Aralık'ta erken yerel seçim yapılacak. Merkezi hükümetin bakanları Katalonya'daki görevleri de üstlenecek" dedi.

Rajoy ayrıca, Katalan polis şefinin kovulduğunu söyledi.

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