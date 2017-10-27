Bağımsızlık ilanına tepkiler

27 Ekim 2017

İspanya'da Katalonya özerk yönetiminin tek taraflı bağımsızlık ilanına başta Avrupa Birliği olmak üzere çeşitli kurum ve ülkeler tepki gösterdi.

AB: Katalonya'yı tanımayacağız

Avrupa Parlamentosu Başkanı Antonio Tajani, AB üyesi ülkelerin Katalonya'nın bağımsızlık ilanını tanımayacağını bildirdi. Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Donald Tusk da, "AB için hiçbir şey değişmedi. İspanya, bizim tek muhatabımız olmayı sürdürüyor" diye konuştu.

BM: Yasalar çerçevesinde çözüm bulun

Birleşmiş Milletler, taraflara yasalar çerçevesinde çözüm bulunması çağrısı yaptı. BM sözcüsü Farhan Haq, "BM Genel Sekreteri tarafları İspanya anayasası çerçevesinde siyasi ve yasal kanallar kurularak çözüm aramaya teşvik ediyor" dedi.

İngiltere: Kararı tanımıyoruz

İngiltere, bağımsızlık ilanını tanımayacağını bildirdi. İngiltere Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, "İngiltere Katalonya özerk yönetim parlamentosunun tek taraflı bağımsızlık ilanınını tanımıyor ve tanımayacaktır. Karar İspanya mahkemeleri tarafından yasadışı olarak tanımlanan bir oylamaya dayanmaktadır" ifadesine yer verildi.

İskoçya Başbakanı: Duruma saygı duyuyoruz

İskoçya bölgesel yönetimi Başbakanı Nicola Sturgeon sosyal paylaşım platformu Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Duruma saygı duyuyoruz. Katalonya halkı kendi geleceğine karar verme yetisine sahip olmalı" ifadesini kullandı.

NATO: İspanya'nın iç işi

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Katalonya'nın tek taraflı bağımsızlık ilanına ilişkin, "İspanya NATO için önemli bir müttefik ve ortak güvenliğimize katkıda bulunuyor. Katalonya konusu İspanya'nın iç işleriyle alakalı bir konu ve İspanya'nın anayasal düzeni çerçevesinde çözümlenmeli" açıklamasında bulundu.

ABD: İspanya'yı destekliyoruz

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nuert, yaptığı yazılı açıklamada, "Katalonya İspanya'nın ayrılmaz bir parçasıdır. ABD, İspanya hükümetinin ülkeyi güçlü ve birleşik tutacak anayasal önlemlerini desteklemektedir" dedi.

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